ضربة غادرة على الرأس.. تفاصيل مقتل سائق توك توك بدكرنس

صراخ وأصوات عالية غطت صداها أرجاء المنطقة.. فأثناء مرور بعض أهالي دكرنس بأحد المجاري المائية، وجدوا جثة طافية لسائق «توك توك» بالمنطقة، وأبلغوا قوات الشرطة فورًا، التي كونت فريق بحث لجمع المعلومات، وتبين ملابسات وجود الجثمان.

تفريغ كاميرات المراقبه بالمكان والتعرف على الجثة

انتقل رجال شرطة مركز دكرنس بالدقهلية إلى مسرح الجريمة، ليقوموا بتفريغ أكثر من 6 كاميرات مراقبة موجودة بالقرب من مكان الجريمة، وسؤال شهود العيان، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه، وتم التعرف عليه.

وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية.

ضبط المتهم وتفاصيل الجريمة

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة، وتم ضبط المتهم، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية سابقة، وتقرر عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

خضع المتهم لجلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات، أقر خلالها بارتكابه الواقعة وتفاصيلها، حيث اعترف باصطحاب المجني عليه بالتوك توك قيادته، بدعوى توصيله لإحدى القرى، وأثناء سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية، باغتته وضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة، ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف، واستولى على هاتفه والتوك توك.

وبعدها ترك المتهم التوك توك لتعطله منه لانفجار إطاره بمكان العثور عليه، وأنه ارتكب الواقعة بغرض السرقة.

حبس المتهم والعقوبة المنتظرة

عقب جلسة التحقيق أمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

أما عن العقوبة، وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مقترنة بسرقة، حيث أوضح المحامي ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أنه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».