خطوات سداد فاتورة مياه الشرب عن شهر مايو 2023

يسعى مشتركو الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات لمعرفة إجراءات عملية الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك المياه عن شهر مايو 2023 للبدء في السداد.

خطوات سداد فاتورة المياه عن شهرمايو 2023

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عددا من الآليات التي يجب أن يقوم باتباعها جميع مشتركو شركات المياه على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي عدادات المياه التقليدية والميكانيكية القديمة لسداد قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر مايو 2023، بعدة اليات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الآندرويد وIOS، أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية.

طرق سداد فاتورة استهلاك المياه عن شهر مايو 2023 من خلال تطبيق «125-HCWW»

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب، إنّه يمكن للمواطن سداد فاتورة استهلاك المياه عن شهر مايو 2023 من خلال تحميل تطبيق «125-HCWW» من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live&hl=ar، اضافة الي اتباع الخطوات الاتية:

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

خطوات سداد فواتير استهلاك المياه عن شهر مايو 2023 بشركة «فوري»

أشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنّه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات الاتية:

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الإيصال.