رئيس «التطوير الحضاري»: القاهرة كانت أجمل مدن العالم في القرن الماضي

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري، إنّ القاهرة كانت أجمل مدن العالم في القرن الماضي لكن الصورة تغيرت تماما؛ لذلك جرى العمل على تطوير العمران في مصر كلها.

وأضاف «صديق»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أنّه يتم العمل على الحفاظ على النسيج العمراني والموجود في القاهرة التاريخية، وفي نفس الوقت يتم تجميلها من أجل إعادتها إلى أصلها الجميل، وهو ما يستلزم «عملية تشريح» صعبة جدا.

تطوير الأحياء التاريخية

وتابع الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضاري: «في قلب القاهرة، نعمل على تطوير عدد من الأحياء التاريخية، وتطوير أوضاع كانت سيئة للغاية، فخرجت بعض المباني عن نطاق الحضارة الإسلامية، إذ كانت هناك أبنية حديثة وسط العمران الإسلامي، كما حولنا منطقة سور مجرى العيون إلى الأفضل وأصبحت تمتلك مشروعا قويا جدا».

تطوير حديقة الفسطاط

وأوضح أنّ حديقة الفسطاط كانت عبارة عن تجمعات للقمامة؛ لكنها تحولت إلى واحدة من أجمل الحدائق في العالم على مساحة 500 فدان.