علي جمعة: ادعاء السيدة أنها بكر لا يبطل عقد الزواج

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، إنه إذا كانت إمراة لديها أطفال من زيجات سابقة، وادعت أنها بكر ولم تتزوج من قبل، فإن الفقهاء والقضاء أجمعوا أن ذلك لا ينقض العقد.

البكورة بتكون يوم واحد وتزول

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الفقهاء بعض النظر هتاخد إثم ولا لا وكذبت هيتحسب عليها الكذب، قال الفقها إن ادعاء البكارة لا ينقض العقد، والغريب أن محكمة النقض المصرية أيدت هذا وحكمت به فى عدة أحكام، حد رفع قضية وقال إن الست ده خدعتنى وقالت إنها بكر ومطلعتش بكر، فالقاضى نظر إلى أمر آخر، وقاله لو هى قالت لك إنى هي شعرها أصفر وهو أسود، فقال للقاضى اطلقها، فرد عليها قاله أنت مش شايف إنت بتتكلم كلام غير معقول، ده شعر بيتصبغ، وبيقعد معها 25 سنة عقبال ما يشيب، فالبكارة بتكون يوم واحد وتزول، وبالتالى السيدة لم ترتكب شيئا».

الزوج ليس شركة تجارية

وتابع: «الأمر يختلف لو الزوج شرط البكارة فى العقد، مقابل مهر 500 ألف جنيه، وتكون مكتوب فى العقد شرط، وما يقال البكر الرشيد دى دعوة وليست شرطا، فهنا لو طلعت ليست بكرا ترد له المهر، هذا مقابل الشرط، لكن لا يحدث طلاق.. فالزوج ليس شركة تجارية، وإنما مؤسسة تنشئ الوحدة الأولى للمجتمع وبالتالى لابد أن يكون هناك مصارحة وشفافية فى كل أمر».

واستكمل: «الحفاظ على الأسرة، أصل من أصول الشريعة، فلا تهزه الأخطاء أو التقصير أو الحوادث، سواء مقصودا أو قضاء وقدر، الأٍرة شامخة ثابتة ولا يجب أن تهز».