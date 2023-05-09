مصرع 27 عاملا في حريقين بإيطاليا وبيرو

شهدت إيطاليا وبيرو، خلال الساعات القليلة الماضية، اندلاع حريقين أسفرا عن مصرع 27 شخصا، وقالت إدارة الإطفاء الإيطالية، إن 60 عنصرًا من قوات الطوارئ كافحوا حريقا اندلع في مصنع للتقطير منذ ظهر أمس، مشيرة إلى تضرر 15 منشأة جراء الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأخلى رجال الإطفاء في إيطاليا، المنطقة المحيطة بالحريق في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد كإجراء احترازي، كما طالب المسؤولون 530 شخصا بمغادرة المناطق المحيطة بموقع الحريق.

#Faenza (RA), prosegue l’intervento di 60 #vigilidelfuoco, al lavoro con 20 automezzi: evacuate precauzionalmente 530 persone nell’area circostante, nel raggio di un chilometro. In corso operazioni di spegnimento, @ArpaER sul posto per i rilievi ambientali [#8maggio 15:30] pic.twitter.com/KVeaQtblWh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 8, 2023

وفي بيرو، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، اندلع حريق أعقبه انفجار، يوم السبت الماضي، في منجم «لا إسبيرانسا» للذهب على عمق 100 متر بمنطقة أريكيبا، جنوب البلاد، فيما أعلنت السلطات أمس انتشال جثث 27 عاملا.

حريق المنجم جراء احتكاك كهربائي

من جانبها، قالت الشرطة في بيان، إن 175 عاملا خرجوا سالمين من الحادث، فيما أوضح رئيس بلدية ياناكيهوا خاميس كاسكينو، أن الحريق نجم عن ماس كهربائي وغالبية الضحايا قضوا اختناقا واحتراقا.

وكان مجلس الوزراء في بيرو، أعرب أمس الأول، عن تضامنه مع أسر عمال المناجم الذين لقوا حتفهم بعد الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.