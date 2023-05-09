جامعة ميريت تفتح باب التقديم للحاصلين على الثانوية العامة

بدأت الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الثلاثاء في استقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات، ومن بين هذه الجامعات جامعة ميريت المقامة في مدينة سوهاج الجديدة.

فتح باب القبول والتسجيل

وصرح محمد زغلول، مدير شؤون الطلاب بجامعة ميريت لـ«الوطن» أن الجامعة فتحت اليوم باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، ويحق للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي التقدم، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم مباشرة.

وأضاف «زغلول» أن مصاريف جامعة ميريت للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لطلاب المصريين بالجنيه المصري، كالتالي:

- كلية طب البشري: 120 ألف جنيه، كلية الصيدلة: 65 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي: 67 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، التي تأخذ في أول ترم فقط.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت سابقاً أنه يمكن للطلاب متابعة ومعرفة جميع أخبار التنسيق واختبارات القدرات للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر على المواقع الإلكترونية وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.