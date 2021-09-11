تعرف على موعد التقديم للكليات 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد التقديم للكليات 2021، مؤكدة أن التقديم يتم خلال 48 ساعة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، لافته إلى أنه تم إعلان نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للجامعات.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن التقديم للكليات 2021 يتم ورقيًا وذلك في إدارة شئون الطلاب لكل كلية، مؤكدة أنه سيتم إرسال الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بكل جامعة خلال ساعات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021/2022.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات 2021

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم جميع أوراقه، التي تشمل:

-الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

-عدد «6» صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

وأوضحت الوزارة، أن مكتب التنسيق سيقوم بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة حتى يتثنى للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات، مؤكدة أنه يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة.

«التعليم العالي»: جار إرسال نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق للجامعات المصرية

ولفتت إلى أنه سيتم إرسال كشوف بيانات الطلاب «CD» المرشحين للجامعة من التنسيق الإلكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط وفي النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق.

وأوضحت أنه سيتم إرسال كشوف بيانات الطلاب والـ «CD» الخاصة بهم، إلى كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة.