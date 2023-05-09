أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة في الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، تقديم خدماتها المتنوعة من خلال سياراتها المتنقلة لخدمة المواطنين خلال الفترة من 9 مايو حتى السبت المقبل 13 من نفس الشهر، بدءا من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرا.

أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة بالمراكز والمدن

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المواطنين خلال الفترة المذكورة بالمراكز والمدن، كالتالي:

- قرية السبكي يومي الأحد والاثنين.

- قرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

- قرية دهشة مركز مشتول السوق من الأحد إلى الخميس.

- مركز صان الحجر بقرية «صان الحجر البحريه » يوم الأحد.

- مركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من الاثنين إلى الخميس.

وأكدت شركة مياه الشرب، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم تجهز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل:

- التعاقد على ادخال العدادات.

- شحن الكروت مسبوقة الدفع.

- سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير.

- تقديم شكاوى.