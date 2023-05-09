«بكين»: طرد كندا لمسؤول صيني انتهاك للقانون الدولي

أدانت السفارة الصينية في كندا، طرد مسؤول قنصلي صيني، مشيرة إلى أن هذا الأمر انتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وخرب العلاقات الصينية الكندية.

وقال بيان صادر عن السفارة الصينية، بثته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الجانب الكندي أعلن أن أحد المسؤولين القنصليين لدى القنصلية العامة الصينية في تورنتو، شخص غير مرغوب فيه استنادًا إلى شائعات أثارها بعض السياسيين ووسائل إعلامية بشأن ما يسمى بـ «تدخل الصين».

وذكر البيان، أن الجانب الصيني يعرب عن بالغ إدانته ومعارضته لهذا الأمر، وقدم احتجاجًا شديدًا إلى الجانب الكندي، مضيفًا أن الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة حازمة وسيتحمل الجانب الكندي جميع العواقب المترتبة على ذلك.

الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول

وقالت السفارة الصينية إن الصين لا تتدخل أبدًا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وإن ما يسمى بـ«تدخل الصين» لا أساس له على الإطلاق، وهو تشويه واضح لسمعة الصين وتلاعب سياسي يقوده تحيز أيديولوجي، مشيرة إلى أن هذه الاستفزازات من قبل الجانب الكندي قوضت بشدة الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين.