أستاذ بالأزهر يكشف عبر قناة الناس الطريق إلى محبة الله

كشف الدكتور محمد مهنا، الاستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن الطريق إلى الله، قائلا: إن المقصود بالطريق إلى الله، هو طريق المعرفة بالله عز وجل.

معرفة الله

وأضاف «مهنا»، خلال برنامج الطريق إلى الله، المذاع على قناة الناس، «معرفة الله هي الطريق والسلوك الذي يأخذ بنا إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة الله لا تكون في الحقيقة إلا عن محبة، لأن الحب هو أعلى درجات المعرفة، فلا يمكن أن تحب دون أن تعرف، وعلى قدر معرفتك تكون محبتك».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.