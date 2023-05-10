الجامعات تصدر تعليمات مهمة حول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعرف عليها

كثفت الجامعات استعداداتها الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، حيث شددت الكليات على ضرورة الالتزام التام بالحضور قبل بدء الامتحان بزمن كافي ولا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي بعد مضي 20 دقيقة من بدايته إلا بإذن من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أو من ينوب عنهما وذلك في حالة الظروف القهرية.

التوقيع في كشوف الحضور

وقالت الكليات في نشرة تعليمات مُعممة على كل الأقسام العلمية، إنّ جلوس الطلاب يكون في المكان المخصص باللجنة وفقاً لتوزيع أرقام الجلوس، واستلام كراسة الإجابة من الملاحظ وتسليم إثبات الشخصية، فضلاً عن التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالمقرر أمام الاسم، وكتابة البيانات المطلوبة على ورقة الإجابة بدقة والتأكد من استيفاء كل المطلوب.

تسليم كراسات الإجابة على الوجه السليم

وشددت على أن يكتب الطالب بقلم أزرق أو أسود ولا يستخدم الرصاص أو الأحمر حتى لا تُعرض كراسة الإجابة على لجنة خاصة عند التصحيح، ولا يُسمح للطالب بالخروج قبل مضي نصف وقت الامتحان، ولا يُسمح بخروج الطلاب في الربع ساعة الأخيرة من مدة الامتحان، وذلك للتحقق من تسليم كراسات الإجابة وفقا للقواعد.

غير مسموح بالتدخين

كما شددت أيضاً على تسليم أوراق الإجابة في الوقت المخصص والتوقيع في كشف الحضور أمام خانة الانصراف، وغير مسموح بالتدخين داخل اللجان ويمنع الطلاب من اصطحاب أية أوراق أو مذكرات تخص مقرر الامتحان أو غيره داخل اللجنة.