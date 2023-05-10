«شهيد لقمة العيش».. مصرع شاب سقط من الطابق الثامن أثناء رفع الأثاث بونش

خيم الحزن على أبناء منطقة كفر الزقازيق بمحافظة الشرقية بسبب وفاة شاب في أواخر الثلاثينيات من العمر، كان قد راح شهيدا للقمة العيش أثناء عمله في نقل الأثاث للطوابق السكنية العليا، إلا أنه توفي سقوطا من الطابق الثامن بسبب انقطاع واير الونش.

وفي تمام الساعة الخامسة عصرا يوم أمس الثلاثاء، كان الشاب عبد الله الجوهري البالغ من العمر 37 عاما، يمارس عمله اليومي في نقل الأثاث باستخدام الونش، تحديدا منطقة القومية دائرة حي ثان الزقازيق، وكان ينقل أثاث أحد العملاء للطابق الثامن بأحد الأبراج السكنية بالمنطقة سابقة الذكر، إلا أن واير الونش انقطع ما تسبب في سقوطه أرضا من ارتفاع الطابق الثامن.

سقط من الطابق الثامن

كان الشاب قد توفي في الحال بسبب سقوطه من ارتفاع الطابق الثامن، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى بمدينة الزقازيق والتحفظ عليه لمباشرة الواقعة من قبل الجهات المعنية، والتي من جانبها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من قسم ثان الزقازيق بمصرع شاب في أواخر الثلاثينيات من العمر سقوطا من الطابق الثامن أثناء نقل الأثاث بمنطقة القومية، وذلك بسبب انقطاع واير الونش الذي كان ينقل فيه الأثاث إلا أنه سقط وتوفي في الحال وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

دعاء للشاب بالجنة والشهادة

وتحولت صفحات موقع فيس بوك لأهالي مدينة الزقازيق إلى سرادقات عزاء وحملت المنشورات عبارات الأسى والحزن والدعاء للشاب الذي راح ضحية لقمة العيش أثناء عمله داعين الله له بأن يكون شهيدا سائلين له الرحمة والجنة.