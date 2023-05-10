اعترافات متهم بسرقة الدراجات النارية في القاهرة: «كنا بنوصل الأسلاك ببعض»

«كررناها 5 مرات قبل كدا وعارفين بنسرق الموتوسيكلات إزاي بس للأسف اتقبض علينا بردوا».. هكذا بدأ المتهم الأول بسرقة الدراجات النارية بالقاهرة اعترافاته أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

كشف المتهم طريقة سرقة الدراجات النارية

أوضح المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، طريقة سرقة الدراجات النارية من الشوارع قائلا: «كنت بشوف الأماكن اللي مفيهاش ناس كتير والموتوسيكلات اللي اعرف أوصل فيها الأسلاك عشان أسرقها وكان مجرد ما السلوك تتلمس وتتشغل أجرى بيها».

أضاف المتهم الآخر أثناء التحقيقات: «كنت براقب الجو ليكون حد شايفنا وأول ما نسرقها أخدها وابيعها متقطعة ونكسب أضعاف».

القبض على المتهمين

واستطاعت أجهزة الأمن القبض على شخصين بتهمة تشكيل تكوين عصابي لسرقة الدراجات النارية من خلال أسلوب «توصيل الأسلاك بالكهرباء»، وتبين أنهما ارتكبا 5 وقائع، وتمّ استرجاع الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

العقوبة القانونية للمتهمين

وكشف المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة المرج، لافتا إلى أنه طبقاً للمواد 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبته تصل إلى الحبس إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة.