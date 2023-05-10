ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في شبين القناطر

شنّت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت عددا من العناصر الإجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من قرية الغوريري بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 عناصر إجرامية لها معلومات جنائية حال استقلال سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,750 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، و3 ميزان حساس.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عنصر إجرامي، حال وجوده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، ودبشك بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبا.