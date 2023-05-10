إحدى شركات «الأهلي» تنجح في إنهاء أول استحواذ ببرنامج الطروحات المصري

نجحت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب- إحدى الشركات التابعة لمجموعة البنك الأهلي للخدمات المالية- في القيام بدور المستشار المالي الحصري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المساهم الرئيسي بنسبة 44.63% في رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» وذلك في صفقة بيع أسهم شركة باكين لأحد أكبر المستثمرين الاستراتيجيين في صناعة البويات وهي شركة الأصباغ الوطنية المحدودة بدولة الإمارات.

برنامج الطروحات المعلن من قبل الحكومة

وبحسب بيان للبنك الأهلي المصري، تُعد صفقة شركة باكين هي الصفقة الأولى ضمن برنامج الطروحات المُعلن من قبل الحكومة المصرية والذي شمل 32 شركة مملوكة للدولة، وتُعزز هذه الصفقة الخطة الجادة للحكومة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،

وانتهت فترة عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية المحدودة للاستحواذ على نسبة 100% وبحد أدنى نسبة 75% من أسهم شركة باكين يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 والتي أسفرت عن قبول العرض المقدم من الشركة الإماراتية، من حاملي عدد 19.358.213 سهما بما يمثل نسبة 80.7% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 24 مليون سهم وتم الانتهاء من تنفيذ عملية الشراء بتاريخ اليوم 10 مايو 2023.

حملة ترويجية واسعة النطاق

وأفاد أحمد سالم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للاستشارات وخدمات الاستثمار، أن شركة الأهلي فاروس قامت بدورها كمستشار مالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد حملة ترويجية واسعة النطاق شملت العديد من المستثمرين داخل مصر وخارجها تنافس خلالها عدد من المستثمرين وانتهت بتقديم أعلى سعر للسهم بلغ 39.8 جنيه مصري من شركة الأصباغ الوطنية المحدودة.