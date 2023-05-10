إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا- المحلة» بالغربية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا - المحلة»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا - المحلة»، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتوقف للحركة المرورية.

وانتقلت قوة أمنية، وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «طنطا - المحلة» بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد احمد صبحى، 19 عاماً، مقيم بقرية كفر الشوربجي، بكسر بالساق اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وأسامه أحمد قنديل، 55 عاماً، مقيم بقرية محلة روح، باشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات متفرقه بالجسم.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.