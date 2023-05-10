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مصرع شخص وإصابة شقيقه انقلبت بهما سيارة في بحيرة المنزلة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين السباعي وبسمة أبو النجا
10:53 م | الأربعاء 10 مايو 2023
حادث انقلاب سيارة ربع نقل

حادث انقلاب سيارة ربع نقل

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مياه بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي، وإيداع الجثمان في المشرحة ونقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة في بحيرة المنزلة 

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية، يفيد مصرع شخص وإصابة شقيقه إثر سقوط سيارة ربع نقل في مياه بحيرة المنزلة، مما أدى إلى غرق إحداهم وإصابة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية المركزي لعلاج المصاب، وإيداع الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات.

مصرع شخص وإصابة شقيقه

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين مصرع «أحمد برايا»، 24 عام، وإصابة شقيقه «مصطفى»، 17 عاما، إثر سقوطهم في مياه البحيرة على الطريق بين مدينتي بورسعيد والمطرية، وتم استخراجهما من قبل الأهالي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي المطرية المركزي، لحين استكمال الإجراءات وتسليم الجثمان إلى أقاربه.

نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي

وجرى نقل المصاب إلى مستشفي المطرية المركزي لعلاجه، وتم توقيع الكشف الطبي علي حالته، وعمل الإشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتوقيع الكشف الطبي، وتبين إصابته بجرح في القدم اليمنى، وتم عمل اللازم، وتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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بقلم آية حسنين السباعي وبسمة أبو النجا