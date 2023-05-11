«الزراعة»: توريد 37 ألفا و713 أردب قمح من أراضي «الإصلاح» في بني سويف

تفقد مسئولو هيئة الإصلاح الزراعي شون وصوامع بني سويف، اليوم، لمتابعة موسم الحصاد وعمليات التوريد، في حضور بعض القيادات التنفيذية بالهيئة ومدير مديرية الإصلاح بالمحافظة ووكيل الوزارة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، إن أراضي الإصلاح الزراعي شهدت زراعة القمح بمساحة 9926 فدانًا من إجمالي مساحة محافظة بني سويف المقدرة بـ 126 ألفا و155 فدانًا، وتم توريد 37 ألفا و713 أردبًا من إجمالي الكميات المقرر توريدها بالمحافظة وتقدر بـ80 ألف طن.

توريد 12 ألفا و500 طن قمح لصوامع مطاحن مصر الوسطى

وأشارت إلى المرور على الصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى ببنى سويف لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها خمس خلايا تخزينية بقدرة 25 ألف طن تخزين وقامت باستلام كمية 12 ألفا و500 طن حتى تاريخه، وتلاحظ الإقبال الشديد على عملية التوريد وكذلك تم المرور على شونة بنى سليمان بمدينة بنى سويف الجديدة وقدرتها التخزينية 20000 طن حيث تم تخزين 5000 طن.

زيارة جمعية شريف باشا للإصلاح الزراعي لمتابعة توريد القمح

وتفقد مسؤولو الإصلاح الزراعي جمعية شريف باشا لمتابعة عملية التوريد بمخازن الجمعية مشيرة إلى أن مساحة القمح المنزرعة بالجمعية 575 فدانًا وتم توريد كمية 889 أردبًا لشونة سمسطا، ويوجد بالمخازن 720 أردبًا جاهزة للنقل وجارى استلام القمح من المنتفعين.

كما تفقد الوفد جمعية المهندس عاصم لمتابعة قمح الإكثار صنف بنى سويف 5 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعي حيث تم زراعة مساحة 120 فدانا وتم استلام كمية 1000 أردب وجارى استلام باقي كميات تقاوي الإكثار لتجهيزها للموسم المقبل.

وفى نهاية الزيارة اجتمع مدير هيئة الإصلاح الزراعي مع مدير مديرية بنى سويف والجهاز التنفيذي للمديرية وكذلك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وشكرهم على جهودهم في متابعة استلام محصول القمح وتوريده للشون والصوامع.