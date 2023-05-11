«الأزهر للفتوى»: يجوز صيام السِّت من شوال قبل القضاء الواجب لهذه الأسباب

تلقى المركز العالمي للأزهر الشريف سؤالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بخصوص حكم صيام المسلم ست أيام من شوال قبل صيام القضاء الواجب، حيث أكد المركز أن هذا الأمر جائز شرعا.

وأضاف المركز خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «يجوز صيام السِّت من شوال قبل صيام القضاء الواجب بغير كراهة؛ لأن القضاء الواجب موسَّع يجوز فيه التَّراخي، وصيام ست شوال قد يفوت فضله بانتهاء الشَّهر قبل صيامها».

الإفتاء توضح فضل صيام الست من شوال

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت فضل صيام الست من شوال بعد شهر رمضان، مؤكدة أن صيام الست من شوال يعدل صيام سنة لما رواه النسائي في «الكبرى» وابن خزيمة في «صحيحه» عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».

وأضافت دار الإفتاء بأنه قد روى ابن ماجه عنه أنَّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا». قال الإمام القرافي في «الذخيرة» (2/ 531، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومعنى قوله: «فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»: أنّ الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر] اهـ.