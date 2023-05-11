تنفيذ 32 قرار إزالة ضمن الموجة 21 بحي الجناين بالسويس

أعلنت محافظة السويس، تنفيذ 32 قرار إزالة، خلال حملة مكبرة، في إطار الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بحضور القيادات التنفيذية للحي والمحافظة، ومشاركة اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية لقسم الجناين، وخالد السعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد شاكر رئيس الحي.

وأوضح بيان حي الجناين في محافظة السويس أن اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد شدد علي استمرار تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات، لعودة الانضباط وتطبيق القانون وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وتابع البيان أن الحملة أسفرت الحملة، التي تم تنفيذها بنطاق حي الجناين بمحافظة السويس، عن إزالة 32 حالة تعد عبارة عن بناء مخالف على مساحة 3211 مترا مربعا، من الأراضي أملاك الدولة بمنطقة أبو سيال بحي الجناين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

شارك في الحملة، ومأمور قسم الجناين ومساعد مدير الامن ورئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث قسم الجنا ين والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات، وشرطة المرافق وقسم شرطة الجنا ين، وإدارة الأملاك ومسؤولي الإدارات الهندسية، والتنظيم بحي الجنا ين.