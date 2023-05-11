منتدى ثقافة وإبداع يناقش النقد الأدبي.. الأحد المقبل

تقام في السابعة مساء الأحد المقبل 14 مايو، بمركز الإبداع، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، إذ يستضيف المنتدى الدكتور هشام زغلول، في حوار مفتوح يديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى، حيث يستعرض الدكتور هشام مسيرته العلمية ما بين كليتى دار العلوم والآداب بجامعة القاهرة، وكذلك تجاربه فى مجالات النقد والترجمة والشعر.

معلومات عن هشام زغلول

الدكتور هشام زغلول مدرس النظرية والنقد الأدبي بقسم اللغة العربية، وله العديد من الترجمات المنشورة منها أوقات مصرية، إطلالة من ضفاف النيل، النقد الثقافي ما بعد البنيوية، ومن دراساته ومقالاته النقدية قراءة ثقافية في معجم الأديان العالمية، تثوير الخطاب النقدي من النقد الأدبى إلى النقد الثقافى، تخوم النقد الثقافي جدلية الصمت والسرد المجسم.

ومن دواوينه الشعرية بعد الشهور التسعة، وإن لم تخني الذاكرة، كما سبق أن شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة خليفة التونسي 2007.