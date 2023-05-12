درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-5-2023.. القاهرة تسجل 29 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 12 مايو 2023، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلاً وفي الصباح الباكر

أما في ساعات الليل فيكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلادـ ويستمر مائل للبرودة حتى الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 29 - 18

- العاصمة الإدارية 29 - 18

- أكتوبر 29 - 18

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 18

- وادي النطرون 28 - 17

- كفر الشيخ 28 - 17

- المنصورة 29 - 17

- الزقازيق 29 - 18

- شبين الكوم 29 - 18

- طنطا 28 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 30 - 19

- السويس 29 - 19

- العريش 25 - 17

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 34 - 22

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 22 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 34 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 34 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 33 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 31 - 18

- أسيوط 32 - 18

- سوهاج 33 - 21

- قنا 38 - 22

- الأقصر 38 - 22

- أسوان 39 - 22

- الوادي الجديد 35 - 21

- أبوسمبل 39 - 22