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مقرر مساعد بالحوار الوطني: التوسع العمراني ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية

كتب:

محمد عزالدين
10:45 م | الخميس 11 مايو 2023
أحمد عاشور

أحمد عاشور

قال أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تلفى عددا كبيرا من المقترحات من المتحصصين لمواجهة قضية الزيادة السكانية.

تحسين صحة الأسرة

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك أساسيات ننظر لها حين نناقش القضية السكانية، ووضعنا 4 محاور، أهمها تحسين صحة الأسرة، وهي صحة الأم والطفل.

وتابع أن أحد أهم المحاور هو التوسع العمراني، الذي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة زيادة معدلات النمو السكاني، ووجود مدن جديدة، وبالفعل بدأت القيادة السياسية في التوسع في إنشاء مدن جديدة.

زيادة عدد الوحدات السكنية

وواصل: أيضا نحتاج زيادة عدد الوحدات السكنية، وزيادة الرقعة الزراعية، كل ذلك يؤثر على الاقتصاد، وبالتالي يؤثر على رفاهية السكان وتنمية الأسرة وتنظيمها، من حيث خصائصها العامة.

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