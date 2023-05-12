6 مدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. العظمى في أسوان 41 مئوية

تشهد معظم المناطق اليوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بين درجة إلى درجتين، ما يؤدي إلى طقس حار نهارًا ومعتدل ليلاً. ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، شهدت 6 مدن ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومعظمها في جنوب صعيد مصر.

طقس المدن الدافئة اليوم

وتتراوح درجات الحرارة في المدن الدافئة اليوم بين 37 و 37 درجة مئوية كحد أقصى للعظمى، مع سطوع الشمس نهارًا مما يزيد من إحساس الشخص بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة وتحت الظل حيث ترتفع نسبة الرطوبة أيضًا وتتخطى 34%. وتسجل درجات الحرارة الصغرى في تلك المدن ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية.

كما تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة رياحًا مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية ومرضى الجهاز التنفسي الذين يعانون من الأتربة، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة، وفقا لتوقعات الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 41 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الأقصر 39 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- أسيوط 38 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 37 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- قنا 40 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.