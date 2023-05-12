تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في المطرية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بسبب هاتف محمول في منطقة المطرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وكانت جهات التحقيق خلال جلسة التحقيق السابقة أمرت بحبس المتهم بارتكاب الجريمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن اعترف بجريمته، وكيف أنهى حياة المجنى عليه داخل الحارة الصغيرة بمنطقة المطرية، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

كواليس الجريمة

أما عن كواليس الجريمة التى شهدتها منطقة المطرية، فقد فوجئ الأب بنجله ملقى أرضًا داخل الحارة والدماء تتساقط من جسده، فحملوه متجهين إلى أقرب مستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وبانتقال رجال الشرطة الى مكان الواقعة ومناقشة شهود وتفريغ عدد من الكاميرات الموجودة فى محيط مسرح الجريمة ومن خلال تكثيف التحريات تم تحديد هوية مرتكب الجريمة وتم ضبطه وإقتياده الى قسم الشرطة.

التحريات توصلت الى أن سبب الجريمة هو سرقة هاتف محمول، حيث لاحظ صديق المجني عليه «محمد» اختفاء هاتفه في أثناء وجوده في منزل الضحية الشهير بـ«اللمبي» ونشبت مشادة كلامية بين صاحب الهاتف وبين صديقهم الثالث بسبب اختفاء الهاتف، ليقوم المتهم بتسديد عدة طعنات إلى المجنى عليه أدت إلى مصرعه.

أما عن العقوبة القانونية للجريمة، فأوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حال توافر السبق والإصرار في الواقعة وفق المعلومات المشار إليها حيث استدرج المتهم المجني عليه لمكان الواقعة، وأطلق عليه الرصاص وتصل العقوبة للسجن في حالة عدم توافر نية السبق والإصرار.