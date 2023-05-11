هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء الوارد من الضريبة؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال أحمد بهاء شلبي الخبير الاقتصادي ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء بعض واردات الذهب من الخارج من الضريبة الجمركية سيسهم في استقرار أسعار الذهب بشكل كبير، بعد الارتفاع الأخير الذي شهدته سوق الذهب في مصر، وبالتالي أثر ذلك بشكل كبير على المعروض في السوق المحلية.

انخفاض أسعار الذهب

وأضاف «شلبي» لـ«الوطن»، أن مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت من شأنه أن يعمل بشكل كبير على استقرار سوق الذهب في مصر، فضلاً عن أنه يصب في مصلحة المستهلك إذ من شأن هذا القرار أن يعمل على انخفاض أسعار الذهب في مصر، سواء للسبائك أو المشغولات الذهبية، أو استقرار الأسعار على أقل تقدير، موضحاً أن ذلك يعمل على رواج هذه الصناعة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

استقرار أسعار الذهب

أشاد مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني بسرعة استجابة الحكومة بإصدار هذا القرار بعد أن رفعت شعبة الذهب تقريرا لوزير التموين بهذا المطلب، مؤكدا أنه يصب في مصلحة المستهلك وسيسهم في استقرار الأسعار.

نسبة الانخفاض في سعر الذهب

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه لا يستطيع أحد توقع نسبة الانخفاض في أسعار الذهب لأن أسعاره تتذبذب وتتغير بشكل دائم طبقا للبورصة العالمية، التي قد تتأثر بأي متغيرات اقتصادية أو جيوسياسية وغيرها، موضحا أن الأسعار في مصر سوف تشهد استقرارا ويصبح تحديد سعر الذهب بناء على سعره العالمي وعوامل العرض والطلب.