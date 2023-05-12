إيقاف الزيارة للهرم الأكبر من الداخل لمدة شهر وفتح هرم «منكاورع»

قرر المجلس الأعلى للآثار غلق هرم خوفو ووقف الزيارة من الداخل لبدء تنفيذ أعمال الترميم والصيانة والتي تبدأ من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم في أهرامات الجيزة، لافته إلى فتح هرم منكاورع للزيارة من الداخل طوال فترة غلق هرم خوفو.

مده غلق الهرم تستمر إلى حوالي شهرين

وأوضح مصدر مسئول في المجلس الأعلى للآثار لـ«الوطن»، أن مده غلق الهرم تستمر لمدة شهر وتشمل أعمال الصيانة الدورية على جميع ممرات الهرم، والحجرات الداخلية له، وأيضا حجرة الدفن في قمة الهرم.

وأضاف المصدر، أن أعمال الترميم تتم بصفه دورية، مشيراً إلى أن توقيت الغلق مناسب لأن شهر يونيو من الأشهر التي تقل فيها نسبة زيارة السياح لمنطقة الهرم وذلك لارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال هذا الشهر.

فتح هرم منكاورع للزيارة

كما أعلن المجلس الأعلى للآثار فتح هرم منكاورع للزيارة بعد إغلاقه لبضع سنوات للترميم والصيانة، تزامنا مع غلق هرم خوفو لتعويض السياح عن مدة الغلق.