كم بلغت خسائر الذهب في أسبوع؟.. «الشعبة» تجيب  

تراجع سعر الذهب اليوم، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية للامس بنحو 60 جنيهاً للجرام عيار 21 ليصبح 2490 جنيه، فيما انخفض السعر بنحو 68 جنيهاً لعيار 24 ليسجل 2846 جنيه، وفقا للبيانات المعلنة من قبل شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وبحسب بيانات الشعبة، فإن أسعار الذهب لجميع الاعيرة المختلفة تراجعت منذ يوم السبت الماضي وحتي اليوم، بقيمة 130 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، وتراجع الذهب عيار 24 بقيمة 148 جنيها، كما انخفض السعر بنحو 112 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتابعت بيانات الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، بلغ 2846 جنيه للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية لليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2609 جنيها للشراء دون مصنعية خلال التعاملات الصباحية لليوم، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، 2490 جنيه للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2134 جنيها للشراء دون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 1660 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر

أما جرام الجنيه الذهب فسجل اليوم 19920 جنيها للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم، فيما سجلت الأونصة الذهبية سعر 88502 جنيها للشراء خلال بداية تعاملات اليوم.