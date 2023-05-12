أستاذ حديث عبر قناة الناس: توقير الصحابة وإجلالهم أولى خطوات محبتهم

قال الدكتور أحمد نبوي ، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن أول خطوة في محبة الصحابة بأن يتم توقيرهم وإجلالهم في الكلام، فعندما نذكر مثلا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف نقول «سيدنا»، وذلك لكمال وتمام الأدب.

منهج الصحابة

وأضاف «نبوي»، خلال برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أنه من دلائل محبتنا لصحابة سيدنا النبي بأن نعيش بطريقتهم ومناهجهم في عصرنا بما يتناسب بعصرنا، والبعض يظن بأن اتباعنا للصحابة الكرام بأن ننتقل 15 قرن 1500 سنة، وهذا خطأ.

وتابع: «محبتنا لهم ليس معناه بأننا نعيش بالطريقة التي عاشوا بها، ولكن نأخذ المنهج الذي عاشوا به، ونطبقه على حياتنا المعاصرة، بما يتناسب مع أمورها وشؤونها ومتطلباتها وضرورياتها وكمالياتها».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.