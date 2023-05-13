اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي ببني سويف

يبدأ أكثر من 16 ألفا و588 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي في محافظة بني سويف، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان.

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات صحفية، إن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة، تبدأ اليوم السبت بأداء طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية بالفترة الأولى، واللغة الأجنبية الثانية في الفترة الثانية.

نظام الامتحان بالصف الأول الثانوي

وأكد وكيل تعليم بني سويف، أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات على أن تشمل الورقة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ الكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ويكون الامتحان سواء كان ( أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

الامتحان ورقيًا في حال حدوث مشاكل تقنية

وأشار إلى أنه في حال حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، في حين يتم الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في كل المواد، وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهيمة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.