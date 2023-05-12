جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي ببني سويف.. تبدأ غدا

يبدأ أكثر من 16 ألف و588 طالبة وطالبة بالصف الأول الثانوي في محافظة بني سويف، غدًا السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان.

اللغة العربية والأجنبية الثانية في أولى أيام امتحان الأول الثانوي ببني سويف

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات صحفية، إن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة، تبدأ غداً السبت بأداء طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية بالفترة الأولى، واللغة الأجنبية الثانية في الفترة الثانية.

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي ببني سويف

وجاء جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي في محافظة بني سويف كالتالي:

السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية.

السبت 13 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 15 مايو 2023: الكيمياء

الاثنين 15 مايو: الجغرافيا

الأربعاء 17 مايو 2023: التاريخ

الأربعاء 17 مايو 2023: الأحياء

السبت 20 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 20 مايو 2023: الفيزياء

الاثنين 22 مايو 2023: الرياضيات

الاثنين 22 مايو 2023: الفلسفة.

نظام الامتحان بالصف الأول الثانوي

وأكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات على أن تشمل الورقة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ إلكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ويكون الامتحان سواء كان ( أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

الامتحان ورقيًا في حال حدوث مشاكل تقنية

وأشار إلى أنه في حال حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، في حين يتم الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في كل المواد، وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل.