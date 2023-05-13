نجل أمين الهنيدي: المخرج «طيب وأمير» لديه مهارة احترافية في اختيار الاستعراضات

يشارك الفنان الشاب محمود الهنيدي نجل الفنان الراحل أمين الهنيدي، في مسرحية «طيب وأمير»، إذ ورث من خلاله عشق الفن واتجه إلى التمثيل، قائلًا أنَّه باعتباره نجل فنان كوميدي كبير، قد جعل البعض يضع عليه عبئًا مثل غيره من أبناء الفنانين، ومطالبتهم بأن يكونوا صورة من الأب بكل نجاحاته، على الرغم من اختلاف المشوار.

مسيرة أب

وأضاف نجل أمين الهنيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ ذلك بالتأكيد أمر غير عادل ومجهد في الوقت نفسه، إذ يطلب البعض منه أن يكون مكملًا لمسيرة الأب، ورغم أنك قد تتعلم من هذه المسيرة لكن ليس من المنصف مطالبتك أن تمشي في الطريق ذاته، وبالتالي كونك ابن فنان يعد سلاحًا ذو حدين.

مسرحية طيب وأمير

وعن مشاركته في مسرحية طيب وأمير، قال محمود الهنيدي، إنَّ طيب وأمير مسرحية كوميدية استعراضية، ويقدم خلالها شخصية «عفيف» ويحصل له مواقف غريبة خلال عمله في الفندق، مؤكّدًا أنَّ وجود المخرج محمد جبر على رأس العمل سهّل مهمة كل فنان مشارك في المسرحية، لاسيما وأنه مخرج متميز يمتلك أدوات خاصة به في عالم الكوميديا، والقدرة الإبداعية على تسكين الأدوار، ومنح كل فنان الشخصية التي تلائمه، فضلًا عن المهارة الاحترافية في اختيار الأزياء والديكور والموسيقى والاستعراضات والأغاني.

وأشار إلى أنَّ المسرحية مأخوذة عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، وهي في الأصل كذلك مأخوذة عن رواية فرنسية اسمها «الزائرون»، معبرًا عن سعادته للمشاركة في هذا العمل الذي يضم عدد كبير من النجوم.

مسرحية طيب وأمير للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، بطولة هشام إسماعيل، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وأحمد السلكاوي، ومجدي عبدالحليم، وشريف حسني، وسيماء عبدالقادر، ونهى لطفي، ورشا فؤاد.