المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بتزوير محرر رسمي للهروب من أحكام بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه على شقيقين وموظف لاتهامهم بالتزوير واستخراج شهادة وفاة لأحدهما بمساعدة آخر للهروب من أحكام قضائية، كما قررت المحكمة مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

تزوير شهادة وفاة

وكشفت أوراق القضية أن أطراف الواقعة 3 أشخاص، مهندس زراعي وشقيقه المحاسب ومعهما موظف بأحد المستشفيات الخاصة في بنها، قام الأول باستخراج شهادة وفاة لنفسه بمساعدة المتهم الثاني والثالث، وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى، للهروب من عدة أحكام جنائية كبيرة صادرة ضده.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف رشدي وشريف السباعي.

ضبط المتهمين في كمين

وتعود أحداث القضية عندما قام ضباط كمين بنها بمحافظة القليوبية باستيقاف إحدى السيارات ليلا لفحص هوية راكبيها، فتبين تواجد المتهم «م س م» وشقيقه بالسيارة، وبالكشف على الأول تبين وفاته منذ 4 سنوات والإبلاغ بذلك وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى.

وجرى إخطار مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وشارك فيه ضبط قطاع الأحوال المدنية، فتوصل إلى أن وراء الواقعة المتهم الأول وشقيقه وموظف بأحد المستشفيات الخاصة ببنها، حيث قام الثانى باستخراج شهادة تفيد بوفاة الأول إثر أزمة قلبية من أحد المستشفيات الخاصة بمساعدة المتهم الثالث، وقدم الأوراق لمكتب الصحة ببنها.

وبناء عليه تم استخراج تصريح دفنه وإدراجه على سيستم الأحوال المدنية متوفى، وفقا للإجراءات المعتادة، وذلك للهروب من عدة أحكام جنائية صادرة ضد الأول في شيكات وإيصالات أمانة خاصة بشركته.