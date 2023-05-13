أسعار الأسمنت اليوم السبت 13-5-2023.. السويدي بـ1990 جنيها

شهدت أسعار الاسمنت اليوم السبت 13 -5-2023، استقراراً ملحوظا بالسوق المصري للعديد من الأنواع المختلفة، إذ أن أسعار الاسمنت تشهد ثباتاً نسبيا في الوقت الحالي بسبب توفر الاسمنت بكميات جيدة داخل الأسواق، ويعد الأسمنت أحد العناصر المهمة في صناعة البناء والتشييد.

سعر طن الاسمنت اليوم في مصر

وتتراوح أسعار الأسمنت اليوم السبت 13 ـ 5ـ 2023 ما بين 1770 إلى 1990 جنيهًا، وتختلف الأسعار من مكان لآخر، كما تختلف من نوع لآخر، إذ جاء أسمنت الفهد في المرتبة الأقل سعراً ليسجل 1770 جنيهًا للطن، بينما جاء اسمنت السويدي في المرتبة الأعلى سعراً، ليسجل 1990 جنيهًا للطن، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الاسمنت

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم في مصر بشكل ملحوظ لتوفر كميات جيدة بالاسواق، ويختلف السعر من مكان لآخر، كما ان حجم الطلب جيد في الوقت الحالي بحسب ما قال أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وأحد أعضاء الاتحاد العربي للصناعة، في تصريحات لـ"الوطن".

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1925 جنيهًا للطن.

أسمنت المسلح 1960 جنيهًا للطن

أسمنت التعمير 1870 جنيهًا للطن

أسمنت المنيا 1890 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم 1870 جنيهً للطن

أسمنت وادي النيل 1860 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص 1920 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1873 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1978 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي 1990 جنيهًا للطن.

أسمنت السهم 1810 جنيهات للطن.

أسمنت المصريين 1770 جنيهًا للطن.

أسمنت الممتاز 1960 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد 1770 جنيهًا للطن.