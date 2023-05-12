«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وفرص سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، كاشفة ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار

وتستمر التقلبات الجوية في فصل الربيع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح على جميع الأنحاء على فترات متقطعة، حسبما أوضحت هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 29 - 18

- العاصمة الإدارية 29 - 18

- أكتوبر 29 - 18

- بنها 29 - 17

- دمنهور 28 - 18

- وادي النطرون 28 - 17

- كفر الشيخ 28 - 17

- المنصورة 29 - 17

- الزقازيق 29 - 18

- شبين الكوم 29 - 18

- طنطا 28 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 30 - 19

- السويس 29 - 19

- العريش 25 - 17

- رفح 24 - 17

- رأس سدر 31 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 34 - 22

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 22 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 34 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 34 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 33 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 31 - 18

- أسيوط 32 - 18

- سوهاج 33 - 21

- قنا 38 - 22

- الأقصر 38 - 22

- أسوان 39 - 22

- الوادي الجديد 35 - 21

- أبوسمبل 39 - 22