كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق.. يضم 38 محطة

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كيلومترا، الذي يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، خاصة مع تقديمه خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر.

الخط الرابع لمترو الأنفاق، من المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميا ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كيلومترا وعدد 38 محطة، وفق ما جاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، حيث يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تشمل محطات حدود مدينة 6 أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح والفسطاط، والمرحلة الثانية تشمل الفسطاط ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

- يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 19 كيلومترا.

- تشتمل المرحلة على 17 محطة.

- يمتد مسار المرحلة الأولى من المحطة التبادلية حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري.

- تمر على المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم.

- تصل إلى محطة الجيزة لتحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

- تعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو.

- يربط الخط الرابع من خلالها محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

- يبلغ طول المرحلة الثانية 23 كيلومترا.

- تشتمل على 21 محطة.

- تبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة.

- تمر على منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب.

- تمر أيضا على نادي المقاولون العرب ونادى السكة الحديد في طريق النصر.

- كما تمر المرحلة الثانية من الخط الرابع بجامعة الأزهر ثم محور الشهيد ثم ينحرف يسارا إلى شارع مصطفى النحاس.

- تصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر – السويس الصحراوي.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية بالغة لأعمال مترو الأنفاق، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل حاليا على توفير وسائل نقل جماعية متميزة تناسب جمهور الركاب، وتخفف الزحام على شبكة الطرق في نطاق القاهرة.