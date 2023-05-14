أسعار الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا في ختام تعاملات أمس، بعدما تراجعت الأسعار 4 مرات منذ بداية ومنتصف التعاملات، وبلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وشعبية لـ2370 جنيها، حسبما صرح لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن».

أسعار الذهب اليوم

وأضاف «محمد» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2709 جنيهات للشراء، بينما سجل عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة 2031 جنيها.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 1580 جنيها، فيما سجل الذهب عيار 12 ما يقارب الـ1354 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن الجنيه الذهب تراجع اليوم لأربعة مرات، بداخل محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة، وحاليا فيسجل 18960 جنيها، فيما سجلت الاونصة 84237 جنيها للواحدة.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي بلغت سعر الأوقية 2012 دولار، وتشهد استقرارا ملحوظا.