رئيس «سلامة الغذاء»: نهدف لموائمة تغير المناخ وتحديات الصناعات الجديدة

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه عند وضع الخطة الاستراتيجية الأولى للهيئة 2023-2026، كان الهدف منها موائمة التغيرات والتحديات التي نتجت عن تغير المناخ، ووجود صناعات جديدة ظهرت لها التصنيع الغذائي، مثل إعادة التدوير.

محور ارتكاز الاستراتيجية

وأضاف «الهوبي»، خلال حوار ببرنامج «بصراحة» على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه وضعت محاور ارتكاز تقوم عليها الاستراتيجية، وتمثل المحور الأول في أن تتواءم الاستراتيجية مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تكون لديها نفس درجة التوائم مع خطة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063، وهذا واحد من التوجهات الرئاسية.

اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

لفت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، تنص على التصدير والاستيراد، ومصر تستهدف من وجودها على الساحة الإفريقية، أنها قبل أن تكون مصدرا لمنتج موجود في الأسواق الإفريقية، أن تنقل تجربتها في سلامة الغذاء، ومصدر المعلومة للدول الإفريقية، للحصول على الريادة في منطقة النظام الرقابي وسلامة الغذاء في إفريقيا، وهذه واحدة من الرؤى التي تستند عليها الاستراتيجية.