موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالمحافظات.. استعدادات مكثفة

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والتلاميذ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالمحافظات، بعد أن انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في كثير منها، وبدأت عمليات التصحيح وأعمال الكنترول داخل كل مدرسة من المدارس لتبدأ بعدها مراجعة النتيجة واعتمادها وبعدها إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالمحافظات

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالمحافظات سيكون بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، والتي بدأت في 10 محافظات، وهي الدقلهية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وسوهاج، والفيوم، ودمياط، إضافة إلى محافظة البحيرة، وتُجرى أعمال كنترول صفوف النقل الرابع والخامس والساس الابتدائي بالتزامن مع امتحانات الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في محافظة الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بنهاية الأسبوع المقبل بعد الشهادة الإعدادية، موضحا أن نتائج الطلاب ستكون في المدارس ويستعلم ولي الأمر عن النتيجة داخل المدرسة الخاصة بنجله نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح «شعبان»، أن امتحانات المرحلة الابتدائية بها 135 ألفا و578 طالبا وطالبة في الصف الرابع الابتدائي على مستوى لجان محافظة الدقهلية، حيث زار خلالها عدد من المدارس منها إدارة طلخا ومدرسة الشهيد محمد السيد حسين الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد ابراهيم موافي، ومدرسة الشهيد محمد السيد حسن الابتدائية وعدد من المدارس للاطمئنان علو سير العملية الامتحانية مؤكدا أن الامتحان كان من المنهج.

ومن جانبه، أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة مطروح هو يوم 31 مايو الجاري، عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم مع نتائج مراحل النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في المنيا

وفي محافظة المنيان قال الدكتور بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني في محافظة المنيا، سيكون بعد يوم واحد من انتهاء الامتحانات، أي أن النتيجة ستظهر غدا الاثنين أو يوم الثلاثاء بحد أقصى، قبل أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في 20 مايو الجاري.