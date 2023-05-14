أسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2400 جنيه

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر 14-5-2023، هدوءًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، إذ تراجعت أسعار الذهب أمس أربعة مرات وذلك على مدار اليوم، لتبدأ تعاملات صباح اليوم على استقرار ملحوظ، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

تسجل أسعار الذهب اليوم في مصر 14-5-2023 بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا 2400 جنيه، وعيار 24 يبلغ 2743 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2057 للشراء جنيها، وعيار 22 يسجل 2514 جنيها.

كما يسجل جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1600 جنيه، وعيار 12 يبلغ 1371 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب يشهد تراجعا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجع أمس أربعة مرات حيث يبلغ سعره الأن 19200 جنيه للشراء، والأونصة 85 ألفا و303 جنيهات.