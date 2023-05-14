الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق معرض تجاري ببني سويف (صور)

دفعت قوات الحماية المدنية ببني سويف بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق المعرض الدائم للملابس والمفروشات «شباب مصر»، بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، منذ قليل.

بلاغ بنشوب حريق في معرض

كان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل في معرض شباب مصر المقام بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين حال وجود إصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحريق، لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي وجهت بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، وندب خبراء المعمل الجنائي، وحصر التلفيات والخسائر.

محافظ بني سويف يتفقد موقع الحريق

كما وصل الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، لموقع حريق معرض شباب مصر.