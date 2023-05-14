تنفيذ 600 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا في 4 مراكز بالشرقية

اعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهاء فرع الشركة في محافظة الشرقية، بالاشتراك مع مؤسسة «صناع الحياة»، من تنفيذ 367 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الجاري بمراكز ديرب نجم ومنيا القمح والزقازيق وأولاد صقر.

الدور المجتمعي للشركة

وأشارت الشركة القابضة، في بيان، إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالاشتراك مع جمعيتي «رسالة أبو كبير» و«رسالة الزقازيق»، بتنفيذ 233 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الشركة قامت باستكمال إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لـ600 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ديرب نجم ومنيا القمح ومركز الزقازيق وأبو كبير، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية السالفة الذكر، وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

دراسة كل حالة من خلال المعاينة على الطبيعة

وأكد «أبوحلاوة»، أن الشركة تقوم بدراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية، للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذي توفره الشركة.

وأوضحت الدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، أن الشركة تقدم كل التسهيلات الممكنة، في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التي تسهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.