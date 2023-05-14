الفنانة رشا فؤاد عن «طيب وأمير»: نعيش العصر الذهبي لمسرح الدولة

تشارك الفنانة رشا فؤاد، في مسرحية طيب وأمير، التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح ميامي، حيث تجسّد في المسرحية شخصية «فاتن فتونة»، سيدة لديها قناة على اليويتوب وتشارك كل تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا، معبرة عن سعادتها للمشاركة في مسرحية من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، وسط مجموعة كبيرة من النجوم على خشبة المسرح الكوميدي.

وأشادت فؤاد، في تصريح لـ«الوطن»، بدور الدولة في الاهتمام بالمسرح، قائلة: نحن نعيش العصر الذهبي للمسرح بقيادة خالد جلال، وحرصه على افتتاح كل المسارح وتجديدها.

أبطال مسرحية طيب وأمير

مسرحية طيب وأمير، من إنتاج المسرح الكوميدي، للكاتب أحمد الملواني، إخراج محمد جبر، بطولة تامر فرج، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، أحمد السلكاوي، شريف حسني، محمود الهنيدي، عيد عبدالحليم، نهى لطفي، شيماء عبدالقادر.

وأشارت فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شخصية «فاتن فتونة» في مسرحية طيب وأمير، تكشف جوانب سلبية لدى البعض ومن ثم يتم تقديمها في المسرحية للإشارة إليها، «أخذت نماذج من الحقيقة مع رؤية فنية مختلفة».

حضور كامل العدد

واستطردت بقولها «ماشاء الله، المسرحية كل ليلة عرض كومبليت كامل العدد، سعداء بحضور الجمهور بهذا الشكل المكثف وردود أفعالهم تجاه العمل، خصوصًا وأن كل فريق العمل يتعاون بحب وجدية شديدين، وهو ما يظهر وينعكس بشكل كبير على خشبة المسرح، في ظل دعم المخرج ومساعدته كل فنان لتوظيف الإفيه الخاص بلا مبالغة، مع دعم ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي وحرصه المتواصل على إظهار المسرحية في أفضل صورة، وتقديم الدعاية اللازمة».

وتابعت بقولها: أنا موظفة في المسرح منذ 20 عامًا، هذه المرة الأولى التي أجد فيها مدير مسرح الكوميدي يقف على تفاصيل مسرحية بهذا الشكل، لأنه فنان ويعي ما يُقدمه.