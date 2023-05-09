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«المصرية للمطارات»: دراسة جديدة لتقييم الأثر البيئي لمشروعات مطار الغردقة

الدراسة الجديدة تؤكد حرص الشركة على المعايير البيئية والاجتماعية

كتب:

أيمن حمزة
04:58 ص | الثلاثاء 09 مايو 2023
المصرية للمطارات تعلن دراسة أثر بيئي لمطار الغردقة الدولي

المصرية للمطارات تعلن دراسة أثر بيئي لمطار الغردقة الدولي

أعدت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، دراسة جديدة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي، حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building والتي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية والأفريقية.

ويتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمي، حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي والذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات، وذلك انطلاقا من حرص الشركة المصرية للمطارات بالمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية.

 

إجراء قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار

واعتمدت الشركة في هذه الدراسة على مواردها الذاتية بالكامل من خلال الكوادر البشرية المدربة واستخدام أنظمة الرصد البيئي الذاتي المتاحة لديها.

وأجرت فريق العمل بالشركة والمطارات قياسات ميدانية في مواقع العمل المجاورة للمطار على اختلافها من مناطق سكنية، من «مدارس، وفنادق، ومستشفيات ومناطق غير مأهولة» بهدف قياس مستويات الضوضاء وملوثات الهواء، بالإضافة إلى حصر مروري ميداني لمدينة الغردقة بالكامل والمناطق المؤدية إلى المطار.

الدراسة تجربة مميزة وأيضا فرصة لتطوير العامل البشري ونقل الخبرات

وتُعد هذه الدراسة تجربة مميزة وأيضا فرصة لتطوير العامل البشري ونقل الخبرات بين فرق العمل المختلفة بأقل تكلفة مالية ممكنة.

كان مطار الغردقة الدولي، حصل على شهادة الأيزو، وحقق عددا لا بأس به من الجوائز الدولية، وكان المطار استقبل أعلى كثافة تشغيل خلال شهر أبريل الماضي، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، على مستوى الجمهورية.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.