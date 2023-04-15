سكن كل المصريين 3.. موعد فتح باب تظلمات حجز الوحدات السكنية

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 3» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 من شهر أبريل الجاري 2023

فتح باب التظلم فرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن فتح باب التظلم يعتبرفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، بجانب عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل «الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى»، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

مد فترة تسجيل حجز الوحدات السكنية مرتين متتاليتين

ويشمل «سكن كل المصريين 3» وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، كما شهد طرح الوحدات السكنية إقبالًا كبيرًا من المواطنين وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التسجيل مرتين متتاليتين.

مواعيد التظلمات بالمدن بعد مراجعة طلبات المتقدمين

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المراجعة المبدئية وصلت إلى وجود 28 مدينة وبلغ عدد المتقدمين عليها أكثر من عدد الوحدات المتاحة وسوف يتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في هذه المدن خلال الفترة من الأربعاء 26 أبريل وحتى الخميس 18 مايو 2023 لافتا إلى المراجعة انتهت من فرز ملفات العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري خلال 18 شهرًا بمدن أكتوبر الجديدة، غرب المطار، جرزا القطوري - العياط، دمنهور، وسيتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في هذه المدن خلال الفترة من 26 أبريل وحتى الخميس 18 مايو 2023، على أن يتم تحديد الأولويات بعد الانتهاء من التظلمات، وسيتم إرسال رسائل نصية SMS لمن هم داخل الأولوية للبدء في سداد الدفعات ربع السنوية.

رابط تقديم طلبات التظلمات بالموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg/complaints