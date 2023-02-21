مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركات المياه.. من اليوم لآخر الشهر

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 28 فبراير ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر المنشور، أماكن ومواعيد تمركز السيارات بالمناطق والأحياء التابعة لها كالآتي..

** موعد ومكان سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» رافع محمد نجيب سيدي بشر من 9 صباحا إلى 8 مساء.

** موعد ومكان سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع وسط بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 صباحا لـ8 مساء.

** موعد ومكان سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع غرب مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا لـ 3 ونصف عصرا.

** موعد ومكان سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع أمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا لـ 9 مساء

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور ارقام تليفونات بالمناطق والاحياء التابعة لها للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقله كالاتي

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للعملاء

واشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقله بالمناطق والاحياء التابعة لها كالاتي - تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

-تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياهوفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركه