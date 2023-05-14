طفلة تنهار في حفل محمد رمضان.. وتامر حسني يبكي على المسرح (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا من جولته الأخيرة بأمريكا، وهو يغني على المسرح وبجواره طفلة منهارة من البكاء، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

ظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يحاول تطييب خاطر الطفلة والتخفيف من بكائها فقال لها: «جاية هنا علشان تنبسطي مش علشان تعيطي».

تامر حسني على طريقة محمد رمضان

وعلى غرار محمد رمضان، قام تامر حسني بالبكاء بحفله الأخير بدولة الكويت وكتب على الفيسبوك: «ده ملخص ليكم من حفلة الكويت للي معرفش يشوف منها حاجة بس أنا هكتب عن اللحظة اللي عدت عليا مع جمهور الكويت العظيم في آخر الفيديو لحظة حب عمري ما هنساها أحيانا الفنان بيتأثر ويصل للحظة اندماج وصدق وتوحد مع الأغنية بتخليه يتأثر ويضعف من داخله لدرجة محدش ممكن يتخيلها وده غصب عنه طبعا بما إنه إنسان وقمة السعادة والحب لما الجمهور يحس بكده ويقرر أن يتحول لقلب واحد، وأشوفه فجأة سند وضهر بيشجعني زي مدرب لاعب الملاكمة اللي بيشجع اللاعب بتاعه عشان يقوم ويكمل.. شكرا شكرا شكرا من كل قلبي جمهور الكويت الراقي».

أعمال محمد رمضان وتامر حسني

يذكر أن محمد رمضان يعرض له حاليا في السينمات فيلم هارلي المتصدر شباك تذاكر أفلام العيد، كما ينتظر تامر حسني فيلم تاج المقرر طرحه في سباق عيد الأضحى المقبل.