من هي أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية؟.. وردت في سؤال امتحان الابتدائية

وردت العديد من الأسئلة في امتحان مادة الدراسات، في الشهادة الابتدائية، وكان من بينها سؤال عن «مشاركة المرأة في الحياة النيابية وشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية»، وذلك تحت عنوان في عهد أي من حكام مصر حصلت الأحداث الآتية.

من هي الدكتورة فوزية عبد الستار؟

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، من هي المرأة التي تحدث عنها، أحد الأسئلة الواردة في امتحان مادة الدراسات، في الشهادة الابتدائية، حسب ما ورد في حديث سابق للدكتور صلاح الفقيه الدستوري، في أحد اللقاءات التلفزيونية.

- الاسم فوزية عبد الستار علي

- توفيت في عام 2019 عن عمر يناهز 88 عامًا.

- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

- شغلت منصب رئيس «اللجنة الدستورية التشريعية» بمجلس الشعب المصري عام 1990.

- ظلت ما يقرب من 29 عامًا في منصب رئاسة اللجنة التشريعية.

- تُعد من أوائل أعضاء المجلس القومي للمرأة.

- أسمهت فى تعزيز دور المرأة أكثر فى المجتمع.

- ساعدت في تمكين المرأة من العمل فى مناصب مختلفة.

- ألفت العديد من الكتب الخاصة بالقانون.

حصلت الدكتورة فوزية على الأم المثالية

وكانت فوزية عبد الستار، من أبرز السيدات اللاتي كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في مارس 2019، بصفتها من أهم النماذج النسائية الناجحة والمشرفة، وكان هذا الاحتفال الأخير التي حضرته قبل وفاتها.

كما أنها قد حصلت على درجة الدبلوم في كل من القانون العام والعلوم الجنائية، تدرجت طيلة حياتها في عدة مناصب.