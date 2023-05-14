إعادة الامتحان ورقيا لطالبات مدرسة ثانوية ببني سويف بسبب حريق معرض تجاري

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إعادة امتحان اللغة العربية ورقيًا لطالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف، القريبة من مكان حريق المعرض التجاري بشارع الإبراهيمية.

وكيل تعليم بني سويف يلتقي طالبات مدرسة مقابلة للحريق

وكشف الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة، انتقل إلى المدرسة المقابلة للمعرض التجاري الذي شهد الحريق اليوم الأحد، للاطمئنان على سلامة الطالبات، والتقى العاملين بالمدرسة، التي كان تعقد بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام .

إعادة الامتحان ورقيًا

وأكد على تحديد يوم الأربعاء 24 مايو الجاري لإعادة الامتحان ورقياً للطالبات اللاتي لم يتمكن من أداء الامتحان، بسبب قرب المدرسة من المعرض الذي تعرض للحريق، وذلك حرصا على مستقبلهن الدراسي ومراعاة للظروف الحالية.

وكان المحافظ التقى وكيل الوزارة، أثناء توجهه إلى موقع الحريق، لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث حرص المحافظ على التواجد بموقع الحريق منذ الساعات الأولى ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

يشار إلى تعرض معرض تجاري خاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية بمدينة بني سويف لحريق هائل، وتمت السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.