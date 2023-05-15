التفاصيل الكاملة لحريق المعرض التجاري في بني سويف

فوجئ أهالي مدينة بني سويف، باشتعال النيران في المعرض التجاري بمنطقة الإبراهيمية، إذ يضم المعرض عددا كبيرا من الباكيات التي تضم محلات للملابس والمفروشات والأدوات البلاستيكية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون حدوث خسائر في الأرواح.

بلاغ بنشوب حريق في المعرض التجاري بمدينة بني سويف

تعود تفاصيل الحريق إلى تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في المعرض التجاري بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وإخماد النيران.

6 سيارات إطفاء على رأس قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

دفعت مديرية امن بني سويف بعدد 6 سيارات إطفاء في البداية قبل أن يتم الدفع بعدد أخر لإخماد النيران، حيث جرى إخمادها وتبريد المكان خلال ساعتين، حيث إنتقل إلى مكان الحريق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يرافقه اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية على رأس القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة إلى مكان الحريق، للتعامل مع تداعياته.

إصابة حالتين باختناق أثناء إطفاء حريق المعرض التجاري ببني سويف

وأسفر الحريق عن إصابة إثنين بإختناق أثناء إخماد الحريق وجرى اسعافهما مكان الحريق، وحالتهما استقرت، فيما لم يسفر الحريق عن اي خسائر في الأرواح.

حزن وبكاء لأصحاب الباكيات المحترقة بالمعرض التجاري ببني سويف

دخل عدد من أصحاب الباكيات المحترقة بمعرض بني سويف التجاري في حالة من الحزن والبكاء، عقب إخماد الحريق، للخسائر المادية التي تعرضوا لها إثر احتراق بضائعهم، فيما أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إعادة امتحان اللغة العربية "ورقياً" للطالبات بمدرسة الشهيد جابر قصلة الثانوية بنات القريبة من حريق المعرض التجاري بشارع بورسعيد فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة.

محافظ بني سويف يستقبل المتضررين من حريق المعرض التجاري بمكتبه

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري، ويطمأنهم ببذل قصارى الجهد لسرعة صرف التعويضات والتيسير عليهم لاستيفاء المستندات المطلوبة.

وإنتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق، حيث جرى إجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى عدد من أصحاب المحلات والباكيات، حيث قررت إنتداب المعمل الفني لكشف ملابسات وأسباب الحريق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.